12 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “ممثل خدمات عملاء/ التمويل التأجيري ما بعد البيع”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ينبع، والرياض، والخبر، وجدة، وبريدة، والأحساء، وأبها، والمخواة، وبريدة.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)