Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

12 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
12 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “ممثل خدمات عملاء/ التمويل التأجيري ما بعد البيع”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ينبع، والرياض، والخبر، وجدة، وبريدة، والأحساء، وأبها، والمخواة، وبريدة.

شروط وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين لترويجهما الأقراص المحظورة في الشرقية وجازان

ضبط مواطنين لترويجهما الأقراص المحظورة في الشرقية وجازان

أكاديمية الحياة تمكن 453 سيدة معيلة بعدة مسارات تدريبية

أكاديمية الحياة تمكن 453 سيدة معيلة بعدة مسارات تدريبية

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم