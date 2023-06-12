12 ولاية أمريكية تعاني من انعدام الرؤية والدخان

تأثرت 12 ولاية أمريكية بدخان الحرائق في كندا، حيث أصبحت الصورة قاتمة واختفت المعالم وسيطر اللون الأحمر على سماء هذه الولايات.

وبدأ تصاعد سحب الدخان منذ أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر ليوم أو يومين، حسب اتجاه الرياح القادمة من الجنوب.

وتتكون السحب الدخانية من جزيئات صغيرة من الكربون، قد يستنشقها الإنسان من الرئة وتدخل مجرى الدم، مما تجعله يعاني من آثارها وخاصة الذين يعانون من مرض الربو.

وذكر هذا المشهد، سكان المدن الأمريكية بعام 2020 حيث ارتدوا الأقنعة الخاصة بكوفيد 19، أما بالنسبة للمدارس فهي ما زالت مفتوحة لكن تم إلغاء الأنشطة الخارجية، وكذلك البورصة.

نيويورك الأمريكية

وتسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا، في انعدام الرؤية في نيويورك الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام، تسبب انعدام الرؤية في تعطل جزئي لحركة الطيران.

ووثقت صور ومقاطع فيديو لقطات لسماء ولاية نيويورك، وقد غطتها سحب الدخان.

وأعلن الطيران المدني الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا.

دخان كثيف وانعدام للرؤية في #نيويورك جراء الدخان الناجم عن حرائق الغابات في #كندا.. وإيقاف الحركة الجوية لإنعدام الرؤية #العربية pic.twitter.com/mrAOYXVLPP — العربية (@AlArabiya) June 7, 2023

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية اليوم الأربعاء الرحلات المتجهة إلى مطار لاجوارديا في نيويورك حيث تسبب الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا في انعدام الرؤية في المنطقة.

وأوضح بيان لها أن إدارة الطيران الفيدرالية اتخذت خطوات لإدارة تدفق الحركة الجوية إلى منطقة مدينة نيويورك بسبب انخفاض الرؤية جراء دخان حرائق الغابات.

ولفت “تم إيقاف الرحلات المتجهة إلى مطار لاجوارديا الدولي مؤقتًا. وتم إبطاء الرحلات إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي”.

وقد تم تأجيل أكثر من 144 رحلة جوية أمريكية اعتبارًا من الساعة 1:40 ظهرًا، وفقًا لموقع تتبع الرحلات “FlightAware”.

وغطى الدخان المنجرف جنوبًا من حرائق الغابات في كندا منطقة مدينة نيويورك من الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أدى إلى تلوث جودة الهواء.

وواجه ملايين الأشخاص، ظروفًا غير صحية بسبب انخفاض جودة الهواء، أمس الثلاثاء، حيث تصاعد الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شرق كندا على معظم أنحاء البلاد.