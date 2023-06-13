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منها 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية

13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، استقبال 13 حالة إجهاد حراري منها 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية، وهي حالة متقدمة قد تؤدي للوفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة لـ “العربية”، أن هناك تنبيهات من الأرصاد والصحة بشأن احتمال التعرض للإجهاد الحراري والصدمات الحراري.

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عوامل الإصابة

وأضاف أن احتمالات الإصابة كبيرة، لاسيما مع توافد الحجاج إلى مشعر عرفة مع ظروف وعوامل طقس قد تؤدي لزيادة حالات الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة للأشعة المنبعثة من الشمس والتي سجلت أعلى مستوياتها اليوم تجاوزت 10 والتي يتوقع أن تصل إلى 12 وهو أعلى بكثير من المعدل الطبيعي المتمثل في 3 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

13 حالة إجهاد حراري

وناشد متحدث وزارة الصحة الحجاج للتقيد بالتعليمات والتنبيهات من خلال الوقاية واستخدام المظلات وشرب المياه، حيث تم استقبال 13 حالة من الإجهاد الحراري بينهم 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية وهي مستويات متقدمة ومقلقة قد تؤدي للوفاة، ومع ذلك هناك تجهيزات يستجيب لها من تعرض للإجهاد الحراري، متوقعًا ارتفاع أعداد الإصابات بسبب عدم التقيد بالالتزامات والتنبيهات المعلنة.

طقس يوم عرفة

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

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