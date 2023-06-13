عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، استقبال 13 حالة إجهاد حراري منها 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية، وهي حالة متقدمة قد تؤدي للوفاة.
وأوضح متحدث وزارة الصحة لـ “العربية”، أن هناك تنبيهات من الأرصاد والصحة بشأن احتمال التعرض للإجهاد الحراري والصدمات الحراري.
وأضاف أن احتمالات الإصابة كبيرة، لاسيما مع توافد الحجاج إلى مشعر عرفة مع ظروف وعوامل طقس قد تؤدي لزيادة حالات الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة للأشعة المنبعثة من الشمس والتي سجلت أعلى مستوياتها اليوم تجاوزت 10 والتي يتوقع أن تصل إلى 12 وهو أعلى بكثير من المعدل الطبيعي المتمثل في 3 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وناشد متحدث وزارة الصحة الحجاج للتقيد بالتعليمات والتنبيهات من خلال الوقاية واستخدام المظلات وشرب المياه، حيث تم استقبال 13 حالة من الإجهاد الحراري بينهم 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية وهي مستويات متقدمة ومقلقة قد تؤدي للوفاة، ومع ذلك هناك تجهيزات يستجيب لها من تعرض للإجهاد الحراري، متوقعًا ارتفاع أعداد الإصابات بسبب عدم التقيد بالالتزامات والتنبيهات المعلنة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.
متحدث وزارة الصحة لـ #العربية: استقبلنا حتى الآن في صعيد #عرفات 13 حالة إجهاد حراري منها 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية وهي حالة متقدمة قد تؤدي للوفاة.. ونناشد الحجاج باستخدام المظلة وشرب السوائل#العربية_في_الحج @NawafAzizN pic.twitter.com/iozL6kPlQ8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023