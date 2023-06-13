13 وظيفة شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي ذكاء التهديدات.

– أخصائي الامتثال.

– أخصائي أول الحوكمة.

– أخصائي رئيسي المراجعة والاعتراضات.

– أخصائي التقارير والتحليلات (عدد وظيفتين).

– محقق أول التهرب الضريبي (عدد وظيفتين).

– مدير قسم التوثيق الدائم.

– أخصائي إدارة الإستراتيجية والأداء.

– أخصائي أول إدارة الأحداث.

– أخصائي أول عمليات السوق الحرة والتجارة الإلكترونية.

– مدير قسم عمليات إدارة التكامل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)