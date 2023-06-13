13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الابتدائية والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نقطة المراقبة للخدمات البيئية، وشركة نباتات للمقاولات، وشركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه” في كل من ينبع، ورأس الخير.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع (عدد 3 وظائف/ ينبع).
– فني جودة الهواء (ينبع).
– مشرف تشجير (عدد وظيفتين/ ينبع).
– سائق معدات ثقيلة (عدد 3 وظائف// ينبع).
– عامل (عدد 3 وظائف/ ينبع).
– مدير الشؤون الإدارية والخدمات المشتركة (رأس الخير).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)