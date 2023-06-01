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133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (133) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، الخرج، الدوادمي) بالمجالات التالية:

المجالات المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الشرقية
– المدينة المنورة
– الدمام
– الطائف
– الخرج
– الدوادمي

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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