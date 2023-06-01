السعودية تحصد الإنجازات بتخطيط استراتيجي ورؤية قيادة حكيمة 133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات أمطار رعدية غزيرة وبرد وضباب وسيول في 5 مناطق طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل تعداد السعودية 2022 أثبت نجاح سياسة السعودة ورؤية 2030 جميع فئات المجتمع معرضة للإدمان حتى الناجحين
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (133) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، الخرج، الدوادمي) بالمجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الشرقية
– المدينة المنورة
– الدمام
– الطائف
– الخرج
– الدوادمي
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا