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أعمال منتظمة للتفويج على مدار الساعة

14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة
المواطن - واس

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كثّفت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة على مدار الساعة، بتنسيق وتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج والزائرين.

تفويج حافلات الحجاج

ويشهد مركز تفويج الحجاج والمعتمرين في طريق الهجرة السريع كثافة في استقبال وتفويج الحافلات المرخصة لنقل الحجاج, وتقديم الخدمات التنظيمية والإرشادية والصحية والأمنية ضمن خطة تشغيلية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة مغادرة الحافلات من مواقع السكن, والوصول إلى مركز التفويج أو ميقات ذي الحليفة خلال الأوقات المحددة المدرجة عبر نظام التفويج الآلي, بإشراف ومتابعة اللجان الميدانية التابعة للجنة الحج والزيارة بالمنطقة, وفرع وزارة الحج والزيارة, وفرع النقابة العامة للسيارات, والمؤسسة الأهلية للأدلاء, والقطاعات الأمنية, والصحية, والجهات التطوعية.

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وأشاد مدير فرع النقابة العامة للسيارات المهندس مازن ثروت في حديثه لـ “واس” إبان تفقده مواقع استقبال وتفويج الحجاج بسير خطة وأعمال التفويج لفرع النقابة خلال الفترة الماضية, بفضل التنسيق المتواصل بين مختلف اللجان والجهات المعنية لرصد ومتابعة الجوانب التنظيمية لحركة تفويج الحافلات بشكل يومي, مبيناً أن شهر ذي القعدة الماضي شهد استخدام أكثر من 14 الف حافلة لنقل الحجاج باتجاه مكة المكرمة.

النظام الموحّد للتفويج

فيما تستمر أعمال التفويج، بشكل منتظم، وفق الطلبات التي ترد آلياً عبر النظام الموحّد للتفويج حتى يتم تفويج آخر حاج إلى المشاعر المقدّسة, حيث يشهد يوم الخامس من ذي الحجة من كل عام كبرى عمليات تفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بانسيابية, استعدادًا لأداء طواف القدوم في بيت الله الحرام وقضاء يوم التروية في مشعر منى.

تجدر الإشارة إلى أن رحلات الحافلات التي تنقل ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة على مدار الساعة، يواكبها تسيير رحلات يومية عبر محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة التي تشكّل إحدى مشروعات النقل التي هيأتها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين وتسهيل انتقالهم بين الحرمين الشريفين على مدار العام.

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