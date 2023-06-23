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الفرص التطوعية تنوعت بين الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة

147 متطوعًا يشاركون في تقديم الخدمات للحجاج بـ المدينة المنورة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
147 متطوعًا يشاركون في تقديم الخدمات للحجاج بـ المدينة المنورة
المواطن - واس

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أطلقت الصحة في المدينة المنورة 10 فرص تطوعية بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1444هـ وذلك عبر منصة التطوع الصحي شارك فيها 147 متطوعاً ومتطوعة في مختلف منشآت التجمع الصحي.

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الخدمات العلاجية

وأوضحت الوزارة أن الفرص التطوعية في المدينة المنورة تنوعت بين الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة، حيث اشتملت الفرص على سواعد الصحة بالحج، والدعم النفسي، واللغات والترجمة، والخدمات المساندة، ودعم الكادر الصحي، والتوعية والتثقيف بالإضافة إلى طوارئ المستشفيات.

مراكز صحية

وأضافت، أن هذه الفرص تمحورت في مختلف المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن منها مركز صحي الهجرة الموسمي، ومركز صحي الصافية ووحدة الخدمات الطارئة في محطة قطار الحرمين ومركز صحي باب جبريل، ومدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد.

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