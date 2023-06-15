15 مليون يورو تُقرب نجم كريستال بالاس من النصر

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راتب اللاعب

وأفاد موقع Naijabet أن أصفر الرياض حسم الصفقة لصالحه مقابل 15 مليون يورو سنويًا كراتب للاعب الإيفواري في 3 مواسم.

وفي أبريل الماضي، ذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن نادي الاتحاد حاول حسم الصفقة، وذلك لـ إقناع اللاعب الإيفواري بالرحيل للدوري السعودي رغم رغبته بالبقاء في أوروبا.

عروض أوروبية لصفقة النصر

وفي سياق آخر، قالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن توتنهام فكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الماضي، لكن اللاعب الإيفواري حسم قراره بالتفكير في عرض النصر.

وينتهي عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي نهاية الشهر الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن ويلفريد زاها، يملك عرضًا ضخمًا من النصر، بجانب تلقيه أكثر من عرض أوروبي من أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي، كما أنه يُفضل البقاء في أوروبا والمشاركة في دوري الأبطال.