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15 وظيفة شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
15 وظيفة شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع/ دعم إدارة الأصول والمرافق.

– مدير عام اقتراح السياسات والتشريعات.

– مدير إدارة تمكين محفظة.

– مستشار تنفيذي/ القطاع العسكري.

– خبير المراقبة والتقييم.

– مهندس أول مرافق.

– خبير تطوير السياسات والتشريعات.

– مدير مشروع أول/ دعم تنفيذ مشاريع الشؤون البلدية.

– خبير أول المنهجيات والمعايير.

– مدير عام مكتب البيانات والأمن السيبراني.

– مدير إدارة المحاسبة.

– خبير أول الأسعار المرجعية.

– أخصائي أول فئة البرامج والخدمات.

– خبير تميز المشتريات الحكومية.

– خبير اقتراح السياسات والتشريعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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