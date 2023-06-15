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15 وظيفة شاغرة لدى البنك الإسلامي

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
15 وظيفة شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن - خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول سياسة الاستثمار.

– أخصائي أول الصحة العالمية.

– أخصائي أول حالات الكوارث وطوارئ الإغاثة.

– أخصائي أول استثمار الأوقاف.

– أخصائي أول إدارة الصناديق الاستئمانية.

– مساعد مدير/ خدمات اللغة العربية.

– مساعد مدير/ خدمات اللغة الفرنسية.

– أخصائي التقييم والتعلم والتواصل.

– أخصائي إدارة المخاطر/ المحفظة.

– أخصائي إدارة المخاطر/ المكتب المؤسسي.

– مساعد مدير/ المكتب المؤسسي.

– مساعد مدير/ إدارة الاجتماعات السنوية.

– أخصائي تقييم أول.

– أخصائي أول الهشاشة والمرونة.

– أخصائي محفظة الاستثمار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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