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عبر 900 رحلة جوية للقادمين والمغادرين

151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
المواطن - فريق التحرير

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سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أمس الخميس، أكثر من 151 ألف مسافر خلال يوم واحد عبر 900 رحلة جوية.

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار.

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أعداد المسافرين

وجاء عدد المسافرين عبر الصالة رقم 1 نحو 88.3 ألف مسافر، و19.7 ألف مسافر عبر الصالة الشمالية، و43 ألف مسافر عبر مجمع صالات الحج والعمرة.

بينما سجل عدد المسافرين القادمين نحو 96 ألف مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين نحو 55 ألف مسافر، و115 ألف مسافر دولي بينهم قادمون ومغادرون.

 

 

 

 

 

 

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