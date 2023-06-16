Icon

إطلاق برنامج لتعزيز التواصل مع قاصدي المسجد النبوي Icon كيمانول تستحوذ على 84% من حصص كيماويات الدار Icon انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال Icon هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية مساء اليوم Icon أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد Icon السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد Icon مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها 37 عقارًا في الرياض

16 مزادًا لبيع 224 عقارًا بـ 9 مناطق

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
16 مزادًا لبيع 224 عقارًا بـ 9 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 16 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 18 إلى 21 يونيو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 224 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة.

مزادات بيع العقارات

وتبدأ بـ37 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات أصالة القويعية، وخزامى رماح، وتوليب الإلكتروني، وبرايت الحضوري، ثم 53 عقارًا بمنطقة الحدود الشمالية في مزاد درة عرعر الإلكتروني، وكنوز القريات الحضوري، و6 عقاراتٍ بمنطقة الجوف في مزاد الوسم الإلكتروني، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد مودة وسعف الإلكتروني، ومزاد إخاء الهجين، و36 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد عقارات الأحساء، و استثمارات الدمام، ومساكن الخبر الإلكتروني، و17 عقارًا في منطقتي عسير ونجران في مزاد واحة الجنوب 2 الإلكتروني، ثم 13 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مشارف طيبة الحضوري، وأخيرًا 20 عقارًا بمنطقة حائل في مزاد أريج حائل الحضوري.

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

طالب بالرياض توفي والده فجراً وحضر لأداء الاختبارات

طالب بالرياض توفي والده فجراً وحضر لأداء الاختبارات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم