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16 وظيفة شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
16 وظيفة شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الشرقية، وجدة، والرياض، والطائف، والمدينة المنورة، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف شؤون الموظفين (الشرقية).

– مستشار مبيعات صالة العرض (عدد 6 وظائف/ جدة).

– مستشار مبيعات صالة العرض (عدد 6 وظائف/ الرياض).

– مستشار مبيعات صالة العرض (الطائف).

– مستشار مبيعات صالة العرض (المدينة المنورة).

– مستشار مبيعات صالة العرض (تبوك).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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