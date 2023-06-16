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16 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
16 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل رئيسي إدارة خدمات الهواتف.

– مدير قسم القياس والمراقبة.

– محلل أول تحليلات الأعمال.

– مساعد مدير تحليلات الأعمال.

– مدير إدارة مشاريع البنية التحتية.

– خبير رئيسي تطوير أعمال خلق القيمة الرقمية.

– محلل أول هندسة البنية التحتية.

– مدير خدمات تسوية الناقل الدولي.

– مساعد مدير تمكين المبيعات الوطنية.

– مساعد مدير تدقيق التكنولوجيا.

– مدير الحسابات الرئيسية.

– مدير الولاء والاحتفاظ.

– مدير إدارة هيكلة رأس المال وتوزيعات الأرباح.

– خبير رئيسي الشراكات العالمية والتحالفات الاستراتيجية.

– مدير إدارة التمويل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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