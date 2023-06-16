Icon

نجل نائب أمريكي مطرود يقتل 5 فتيات مسلمات Icon سلاح الجو البريطاني يعلن اعتراض طائرتين تابعتين للبحرية الروسية Icon وصول أكثر من 779 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم Icon أول رد من بايدن بعد اعتراف ابنه بقضايا فساد Icon ترامب: السعوديون أصدقائي .. شعب عظيم خسرناه بسبب سياسة بايدن Icon سعر الليرة التركية يرتفع أمام الدولار والعملات الأخرى Icon قدوم 1.342.351 حاجًّا من خارج السعودية حتى الاثنين Icon النيابة العامة: يُحظر توظيف قدسية الحج في جمع التبرعات Icon لقطات لوفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور Icon 16 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
16 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
قدوم 1.342.351 حاجًّا من خارج السعودية حتى الاثنين

قدوم 1.342.351 حاجًّا من خارج السعودية حتى الاثنين

ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

– فني تقنية المعلومات.

– إداري أعلى للتخزين.

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 3 وظائف).

– عامل نخيل (عدد 3 وظائف).

– مفتش مراقب جودة (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين/ للنساء).

– مشغل أوتوكاد (للنساء).

– مسؤول أمن وسلامة.

– كهربائي.

– نجار.

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم