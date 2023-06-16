16 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة” في محافظة الجبيل.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تقنية المعلومات.
– إداري أعلى للتخزين.
– مشغل معدات ثقيلة (عدد 3 وظائف).
– عامل نخيل (عدد 3 وظائف).
– مفتش مراقب جودة (عدد وظيفتين/ للجنسين).
– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين/ للنساء).
– مشغل أوتوكاد (للنساء).
– مسؤول أمن وسلامة.
– كهربائي.
– نجار.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)