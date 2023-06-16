16 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والمجمعة، والدمام، والرياض، وتبوك، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تصنيع المظلات (الظهران).

– مدرب صيانة (المجمعة).

– مدير الموارد البشرية (الدمام).

– مهندس أول نظم المعلومات الجغرافية (الرياض).

– مسؤول جدولة الصيانة (الظهران).

– مدير مشروع (الرياض).

– مشرف مشروع (تبوك).

– المدير التجاري/ إدارة المرافق (الرياض).

– مسؤول فريق الدعم/ ميكانيكي (الدمام).

– أخصائي ضمان الجودة (الظهران).

– مدرب اللغة الإنجليزية (الظهران).

– مشغل معدات المحاكاة (الرياض).

– محلل ضمان الأمن (الرياض).

– فني معدات طيران (تبوك).

– مدرب أسلحة (الطائف).

– فني دعم (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)