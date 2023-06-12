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تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية

169 عقارًا للبيع خلال 3 أيام في 7 مناطق

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
169 عقارًا للبيع خلال 3 أيام في 7 مناطق
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 13 مزاداً علنياً، وذلك في الفترة بين 12 إلى 14 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 169 عقارًا سكنياً وتجارياً وزراعياً وصناعياً في 7 مناطق بالمملكة.

مناطق المزادات

وتقام المزادات على 18 عقارًا في منطقة تبوك من خلال مزاد نخيل تبوك، ومزاد واحة تبوك الإلكتروني، وعلى 47 عقارًا بالمنطقة الشرقية في مزاد الأرطاوية، ونفوذ الشرقية الإلكتروني، ومزاد سهيل الحضوري، إلى جانب إقامته على 28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزاد دالية الرياض، وقطوف نجد الإلكتروني، ويقام في منطقة القصيم كذلك على 34 عقارًا من خلال مزاد نمو الحضوري والإلكتروني، ومزاد سما القصيم الإلكتروني، ويقام كذلك على 6 عقارات بالمنطقة الجنوبية من خلال مزاد نوادر الجنوب الإلكتروني، و20 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد أصول مكة الحضوري الإلكتروني، و16 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مأرز الإيمان الإلكتروني.

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مركز إنفاذ

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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