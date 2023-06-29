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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج منذ بداية اليوم.
وكتبت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم (1721).
ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس، واستخدام المظلة دومًا، والإكثار من شرب الماء.
وعلى مدار اليوم، واصلت وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وذكرت الصحة أن مراكز الإجهاد الحراري بجميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهي ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة منذ وقت مبكر، خاصة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.