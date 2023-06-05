197 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 190 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
|الوظيفة
|الفرع
|عالم رئيسي مؤقت
|الرياض
|منسق إداري ثاني
|الرياض
|تقني تخدير
|المدينة المنورة
|مهندس معماري ثاني
|الرياض
|رئيس طباخين مساعد
|الرياض
|مساعد رئيس تمريض
|المدينة المنورة
|مساعد رئيس تمريض
|الرياض
|مساعد ضابط سلامة الأشعه
|الرياض
|أخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه
|المدينة المنورة
|كبير الطهاة
|الرياض
|أخصائي حياة الطفل
|الرياض
|كاتب
|الرياض
|منسق رعاية طبية
|المدينة المنورة
|منسق تحسين الوثائق السريرية
|المدينة المنورة
|أخصائي تحسين التوثيق السريري
|المدينة المنورة
|مهندس أجهزة طبية أول
|الرياض
|فني أجهزة طبية
|الرياض
|مدرب سريري
|الرياض
|صيدلاني سريري
|المدينة المنورة
|أخصائي الصيدلية السريرية
|المدينة المنورة
|اختصاصي سريري
|الرياض
|أخصائي علوم الحوسبة
|الرياض
|منسق التعليم الطبي المستمر
|المدينة المنورة
|أخصائي امتثال العقود
|الرياض
|منسق خدمات العقود
|الرياض
|طباخ أول
|الرياض
|محلل تكلفة
|الرياض
|رسام مخططات
|الرياض
|فني الحالات الطارئة
|الرياض
|مُمثل توظيف أول
|الرياض
|محلل تقارير المؤسسه
|الرياض
|معاون بيئي
|الرياض
|فني تصنيع
|الرياض
|مساعد خدمات الطعام
|الرياض
|ميكانيكي عام ثاني
|الرياض
|مستشار وراثي
|الرياض
|فني مختبر اول الجينوم
|الرياض
|ممثل التأمينات الأجتماعية
|الرياض
|رئيس تمريض
|الرياض
|سكرتير أول
|الرياض
|سكرتير ثاني
|الرياض
|محلل أول رأس المال البشري
|الرياض
|محلل ثاني رأس المال البشري
|الرياض
|مصمم داخلي
|الرياض
|فني ثاني إمداد وتموين
|المدينة المنورة
|فني ثاني إمداد وتموين
|الرياض
|فني مختبر
|الرياض
|مساعد مغسلة
|الرياض
|مساعد صيانة
|الرياض
|مدير قسم اجراءات وعوائد الموظفين
|الرياض
|مدير قسم هندسة السلامة
|الرياض
|مدير الإنشاءات والهندسة المدنية
|الرياض
|مهندس ميكانيكي أول
|الرياض
|اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية
|الرياض
|أخصائي مختبر
|الرياض
|تقني وظائف الاعصاب
|جدة
|تقني وظائف الاعصاب
|المدينة المنورة
|مسؤول توظيف التمريض
|الرياض
|مساعد رعاية مرضى
|الرياض
|أخصائي تروية قلبية
|الرياض
|صيدلاني أول
|الرياض
|صيدلاني ثاني
|الرياض
|صيدلاني ثالث
|جدة
|منسق التصوير بجهاز الباكس
|المدينة المنورة
|مساعد سباك
|الرياض
|زميل دراسات عليا
|الرياض
|أخصائي أدارة مشاريع
|جدة
|مدير مشاريع كهربائية
|الرياض
|منسق تشريفات أول
|جدة
|محلل جودة نوعية
|جدة
|منسق الجودة خدمات استخدام السرير
|الرياض
|أخصائي العلاج بالاشعة
|الرياض
|مساعد فني ابحاث
|الرياض
|فني أبحاث
|الرياض
|فني العلاج التنفسي
|الرياض
|عالم أبحاث
|الرياض
|رجل أمن أول
|الرياض
|كبير تقنيين التخدير
|المدينة المنورة
|كبير محللي التطبيقات
|الرياض
|كبير أخصائيي قياس السمع
|المدينة المنورة
|مُحلل أول التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح
|الرياض
|كبير استشاريين
|الرياض
|مستشار وراثي أول
|المدينة المنورة
|كبير محللي أمن المعلومات
|الرياض
|معاون أول
|الرياض
|مهندس ميكانيكي أول
|الرياض
|كبير محللي شؤون الموظفين
|الرياض
|كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي
|الرياض
|كبير علماء الابحاث
|الرياض
|كبير مهندسين الحلول
|المدينة المنورة
|مشرف أمن مناوب
|المدينة المنورة
|اختصاصي محاكاة ثاني
|الرياض
|مهندس موقع (كهربائي)
|الرياض
|مهندس موقع (ميكانيكي)
|الرياض
|طبيب متخصص
|الرياض
|طبيب متخصص
|المدينة المنورة
|أخصائي ثاني علم التخاطب والبلع
|المدينة المنورة
|ممرض أول
|الرياض
|ممرض ثالث
|جدة
|مشرف مراقبة المخزون
|جدة
|مشرف مختبر الفسيولوجيا العصبية
|المدينة المنورة
|مساعد أول سلسلة الإمدادات
|الرياض
|تقني تصويرالموجات فوق الصوتية
|الرياض
|كاتب جناح
|الرياض
|مساعد عامل مغسلة
|المدينة المنورة
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا.