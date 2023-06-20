20 ألف ريال غرامة عرض الكائنات الفطرية

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من عرض الكائنات الفطرية المصيدة، مشيرًا إلى أنها تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية بـ20 ألف ريال.

عرض الكائنات الفطرية

وأوضح المركز، في تغريدة بموقع تويتر، أن عرض الكائنات الفطرية البرية الحيوانية المصيدة خارج المركبات على الطرق العامة أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى محظور، وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية.

تطبيق الأنظمة بحزم

وأكد المركز أنه يرصد ويتابع مخالفات اقتناء وعرض المفترسات، ولن يتهاون في تطبيق الأنظمة ضد المخالفين، وذلك بعد ضبط فريق من مفتشي المركز بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفة اقتناء وعرض مفترسات (أسد وذئاب).