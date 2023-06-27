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ريال مدريد أعلن رغبته أكثر من مرة لضم اللاعب

200 مليون يورو شرط رحيل كيليان مبابي للريال

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
200 مليون يورو شرط رحيل كيليان مبابي للريال
المواطن - محمد سمعه

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حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي شرطه للتخلي عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شرط البيع

وكشف الصحفي سانتي أونا عن آخر التطورات وراء مفاوضات الريال مع مبابي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “باريس سان جيرمان حدد شرطه لبيع مبابي وهو نيل 200 مليون يورو، واللاعب الفرنسي لديه اتفاق للانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2024”.

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وأضاف أونا: ” مبابي سيغادر باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2023/2024 في حال طلبت منه إدارة باريس الرحيل”.

وتابع: ” باريس سان جيرمان لا ينوي الدخول في مفاوضات حاليًا مع ريال مدريد في انتظار تحرك الفريق الإسباني أولًا، حتى يظل النادي الفرنسي في موضع قوة أثناء المفاوضات”.

موافقة كيليان مبابي

وينتظر الريال موافقة لاعب باريس سان جيرمان لإعلان التعاقد معه بمجرد بداية فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل.

ويرفض الريال إنفاق ما يقارب الـ 100 مليون يورو لضم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي أو ضم الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي مفضلين ضم نجم باريس سان جيرمان بدلًا منه.

كيليان مبابي

وكان كيليان مبابي خرج عن صمته الأسبوع قبل الماضي، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد.

وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر”: “أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.

وكان اللاعب الفرنسي أصدر بيانًا نُشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية أكد من خلاله أنه لم يطلب من باريس سان جيرمان عدم تمديد العقد في الموسم المقبل.

 

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