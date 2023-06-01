200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا

كشفت تقارير إعلامية أن الاستقالات من بنك “كريدي سويس” تتزايد مع اقتراب إتمام عملية اندماجه مع بنك “يو بي إس”، وسط تسجيله ما بين 150 و200 مغادرة أسبوعيًّا.

مخاوف بشأن التوظيف

ويثير اندماج يو بي إس وكريدي سويس مخاوف جدية بشأن التوظيف، لاسيما في مدينة زوريخ حيث المقران الرئيسيان للمؤسستين.

ووافق يو بي إس في 19 مارس، على شراء كريدي سويس، مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري، تحت ضغط السلطات السويسرية لتجنب إفلاس الأخير.

ويناهز عدد موظفي البنكين معًا 120 ألف موظف حول العالم، من بينهم 37 ألف موظف في سويسرا، مع وجود مخاطر كبيرة تتعلق بتشابه خدمات المصرفين في مجالات معينة.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تنتشر تكهنات حول عدد الموظفين الذين سيغادرون.