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بعد منافسة قوية مع برشلونة

23 مليون يورو تحسم انتقال بروزوفيتش إلى النصر

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
23 مليون يورو تحسم انتقال بروزوفيتش إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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بات النصر قريبًا من إتمام إجراءات التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد منافسة قوية مع نادي برشلونة الإسباني.

النصر يتفق على ضم بروزوفيتش

ويمتد تعاقد بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

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بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن النصر اقترب من حسم صفقة بروزوفيتش، حيث تستمر المحادثات خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها يوم غد الاثنين.

وفي السياق ذاته، أشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن صفقة انتقال بروزوفيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم النصر ستُغلق غدًا الاثنين، بعدما توصل الناديان لاتفاق.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر @FabrizioRomano

تفاصيل الصفقة

وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “إنتر ميلان سيبيع لاعبه الكرواتي للنصر بحوالي 23 مليون يورو، وسيحصل بروزوفيتش على راتب سنوي 20 مليون يورو، وعقد لمدة 3 سنوات، فيما كان يتقاضى في إنتر 12 مليون يورو بالموسم”.

ولعب النجم الكرواتي 8 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، وشارك خلالها في 330 مباراة، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وتوج بـ5 ألقاب، وهي؛ مرتين لكل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، بجانب الدوري الإيطالي.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

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