Icon

فوز ثمين لـ جنوب أفريقيا ضد المغرب Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا Icon إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة Icon 240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا Icon جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا Icon المدارس السعودية جاهزة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث Icon الرئيس الإيراني يستقبل فيصل بن فرحان Icon فتح السفارات أبرز ما تناولته اللقاءات السعودية الإيرانية خلال شهرين Icon الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية Icon تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ومن خلال نحو 1250 مدرسة، استعداداتها لانطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي غدًا الأحد، لأكثر من 240 ألف طالب وطالبة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًا لأداء الاختبارات التحريرية والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية

الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية

أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

 

استفسارات الطلاب

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، كما خصصت الإدارة هواتف استشارية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم