25 بطولة تُزين مسيرة كريم بنزيما مع الريال

أُسدل الستار على مصير الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن رحيله، دون الكشف عن وجهته الجديدة حتى الآن.

الريال يودع بنزيما

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، قبل قليل، جاء فيه: “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا.. يريد المرينغي أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا”.

وواصل النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.

وشدد ريال مدريد في ختام بيانه، على أنه سيتم إقامة حفل وداع لكريم بنزيما بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مدريد، يوم الثلاثاء المقبل.

مسيرة مميزة لكريم بنزيما

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في عام 2009، حينما كان يبلغ 21 عامًا فقط، وقدم مستوى مميزًا خلال 14 عامًا بقميص المرينغي، وساهم في التتويج بـ25 لقبًا.

وتوج بنزيما بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات، وحصد كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، والدوري الإسباني لكرة القدم 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، و3 ألقاب من كأس ملك إسبانيا.

وكلل كريم بنزيما مسيرته الرائعة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

وارتبط اسم بنزيما بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت تقارير أنه يملك عرضًا لمدة عامين مقابل 100 مليون يورو في الموسم الواحد.