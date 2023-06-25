Icon

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة Icon مايك بنس يترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 Icon أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقدمت ثلاث مراتب عن العام الماضي

25 جامعة سعودية بالتصنيف العالمي في تحقيق التنمية المستدامة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
25 جامعة سعودية بالتصنيف العالمي في تحقيق التنمية المستدامة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تقدَّمت المملكة ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023م،حيث سجّلت الجامعات السعودية حضورها بـ 25 جامعة ضمن هذا التصنيف الدولي، مقارنةً بوجود 22 جامعة فقط العام الماضي.

الجامعات السعودية

وحقَّقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الخامس عالمياً في تصنيف الجامعات العالمية المؤثرة في تحقيق هدف الصحة والرفاه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بذات المرتبة في هدفي المياه النظيفة والنظافة الصحية، والحياة تحت الماء.

قد يهمّك أيضاً
مدير بعثات الحج الإيرانية: جميع الأمور في السعودية ميسرة

مدير بعثات الحج الإيرانية: جميع الأمور في السعودية ميسرة

نجم ليفربول السابق على رادار الهلال

نجم ليفربول السابق على رادار الهلال

وسجّلت الجامعات السعودية وجودها في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث دخلت جامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في المرتبة من 101- 200 للجامعات في هذا التصنيف، فيما جاءت أربع جامعات في المرتبة من 201- 300 وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،وجامعة المعرفة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما جاءت جامعة الأمير سلطان في المرتبة 301- 400، فيما سجلت جامعتا القصيم والملك خالد حضورهما في التصنيف ضمن الرتبة 401- 600.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم