25 جامعة سعودية بالتصنيف العالمي في تحقيق التنمية المستدامة

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة مايك بنس يترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي
تقدَّمت المملكة ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023م،حيث سجّلت الجامعات السعودية حضورها بـ 25 جامعة ضمن هذا التصنيف الدولي، مقارنةً بوجود 22 جامعة فقط العام الماضي.
وحقَّقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الخامس عالمياً في تصنيف الجامعات العالمية المؤثرة في تحقيق هدف الصحة والرفاه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بذات المرتبة في هدفي المياه النظيفة والنظافة الصحية، والحياة تحت الماء.
وسجّلت الجامعات السعودية وجودها في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث دخلت جامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في المرتبة من 101- 200 للجامعات في هذا التصنيف، فيما جاءت أربع جامعات في المرتبة من 201- 300 وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،وجامعة المعرفة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما جاءت جامعة الأمير سلطان في المرتبة 301- 400، فيما سجلت جامعتا القصيم والملك خالد حضورهما في التصنيف ضمن الرتبة 401- 600.
فيديو | 25 جامعة سعودية ضمن التصنيف العالمي في تحقيق التنمية المستدامة#الإخبارية pic.twitter.com/JX2SGcwvpr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2023