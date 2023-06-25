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تفعيل خدمة الهاتف المجاني بعشر لغات

25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى
المواطن - واس

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وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 25 كبينة للتوعية الإسلامية و71 شاشة إلكترونية بعدة مواقع مختلفة بمشعر منى، تسهم في توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة على هدي الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

4 مراكز توعية

وتوجد في مشعر منى 4 مراكز للتوعية الإسلامية في مشعر منى وهي: مركز مسجد الخيف ومركز (7) بالجمرات، ومركز مسجد حجاج البر، ومركز الشعيبين، ويبلغ إجمالي عدد الكبائن المنتشرة في منى 25 كبينة، 12 كبينة منها بمسجد الخيف، و8 كبائن بمركز الجمرات، 4 كبائن بمركز مسجد حجاج البر، وكبينة واحدة بمركز الشعيبين، حيث يعمل فيها نخبة من الدعاة والمترجمين بلغات عالمية على مدار الساعة للرد على استفسارات الحجاج وتعليمهم المناسك على هدي القرآن والسنة.
كما تم تفعيل خدمة الهاتف المجاني بعشر لغات عالمية وتضم 45 كبينة في مسجد الخيف، كما تم توفير 8 أجهزة آيباد لخدمة التوعية الشرعية والتي تتيح التواصل مع الداعية عبر الاتصال المرئي للرد على الأسئلة، كما يتم بث رسائل نصية sms إلى الهواتف النقالة للحجاج الحاضرين في مشعر منى، بالإضافة إلى بث البرنامج الدعوي على حساب الوزارة بمنصة اليوتيوب الذي سيتم تنفيذه بمسجد الخيف ويشتمل على محاضرات وندوات يقدمه مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة.

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جهود كبيرة

وأشاد عدد من ضيوف الرحمن بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بهذه الخدمات التوعوية المقدمة لهم في مشعر منى؛ مقدمين شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام بكل ما يسهم في التيسير على ضيوف الرحمن.
وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات الدعوية الإرشادية التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، والتسهيل عليهم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك؛ تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.

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