25 مليون يورو تضمن انتقال جريزمان إلى النصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر على استعداد لدفع 25 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد معه صيف العام الحالي.

الاجتماع في لندن

وذكر موقع Footmercato الفرنسي أن إدارة النصر التقت مع اللاعب الفرنسي في العاصمة البريطانية لندن في الأيام القليلة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى أصفر الرياض واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وربما يوافق أتلتيكو مدريد على رحيل اللاعب الفرنسي، بسبب الأزمات المالية التي يُعاني منها النادي الإسباني.

رفض رحيل تاليسكا مقابل جريزمان

وفي سياق آخر، رفضت فئات عريضة من جماهير النصر، الأنباء المتداولة عن نية إدارة مسلي آل معمر التخلص من اللاعب البرازيلي تاليسكا لضم اللاعب الفرنسي.

واعترضت جماهير النصر على فكرة التخلص من تاليسكا، قائلين بأنه أنقذ الفريق تهديفيًا آخر موسمين ولا يستحق التفريط فيه.

وسبق لـ جريزمان اللعب في صفوف أندية ريال سوسيداد الإسباني وبرشلونة الإسباني، كما فاز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.