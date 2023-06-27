27 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– طبيب مقيم/ الاحتياجات الخاصة للأسنان.

– طبيب مقيم/ جراحة الأطفال.

– طبيب مقيم/ جراحة القلب.

– طبيب مقيم/ طب الأسرة.

– طبيب مقيم/ طب الأطفال.

– طبيب مقيم/ الأمراض المعدية.

– طبيب مقيم/ علم الأعصاب.

– طبيب مقيم/ جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب مقيم/ الأنف والأذن والحنجرة.

– طبيب مقيم/ جراحة الصدر.

– طبيب مقيم/ طب وجراحة العيون.

– طبيب مقيم/ جراحة العظام.

– طبيب مقيم/ جراحة التجميل.

– طبيب مقيم/ جراحة الأعصاب.

– طبيب مقيم/ جراحة المسالك البولية.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة لحديثي الولادة.

– طبيب مقيم/ الطب الباطني.

– طبيب مقيم/ طوارئ بالغين.

– طبيب مقيم/ خدمة علاج السمنة.

– طبيب مقيم/ أمراض الدم والأورام المقيم.

– طبيب مقيم/ عناية مركزة.

– طبيب مقيم/ جراحة الحوادث.

– طبيب استشاري مساعد/ جهاز هضمي.

– طبيب استشاري مساعد/ نساء وولادة.

– محاسب تكاليف.

– أخصائي رواتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)