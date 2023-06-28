إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة نجم منتخب المغرب على رادار النصر حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام بندر الدعجاني: لن أتقدم بأي طعن ضد قائمة خالد العيسى موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا
أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة تم تهيئتها بـ 28 عقد أداء لصيانتها، والتي تعد من خلاله منظومة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة تقوم بهذه العقود من ضمن الجهات الحكومية، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها، إضافة إلى استخدام المعدات الحديثة لرقابة الطرق على مدار الـ24 ساعة، كما تتميز هذه العقود في كونها تعتمد الدفع المالي مقابل الأداء والجودة والسلامة، بدلًا من بنود توفير العمالة والمعدات التي كان يُعتمد عليها في العقود السابقة.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية وقعت في ديسمبر الماضي 62 عقدًا من (عقود الأداء) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة.