28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة تم تهيئتها بـ 28 عقد أداء لصيانتها، والتي تعد من خلاله منظومة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة تقوم بهذه العقود من ضمن الجهات الحكومية، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها، إضافة إلى استخدام المعدات الحديثة لرقابة الطرق على مدار الـ24 ساعة، كما تتميز هذه العقود في كونها تعتمد الدفع المالي مقابل الأداء والجودة والسلامة، بدلًا من بنود توفير العمالة والمعدات التي كان يُعتمد عليها في العقود السابقة.

خدمات لوجستية

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية وقعت في ديسمبر الماضي 62 عقدًا من (عقود الأداء) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة.