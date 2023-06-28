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28.4 مليون ريال أرباح “اتحاد الخليج الأهلية” خلال الربع الأول

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
28.4 مليون ريال أرباح “اتحاد الخليج الأهلية” خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “اتحاد الخليج الأهلية” للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).

أرباح اتحاد الخليج الأهلية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 28.4 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول 2023م.

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زيادة عدد الشركات المدرجة

وفي وقت سابق، كشفت النشرة الإحصائية التي أصدرتها هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، للربع الأول لعام 2023م، عن زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م.

السوق الموازية نمو

وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.

كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

قيمة ملكية المستثمرين

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023م، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.

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