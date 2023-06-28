28.4 مليون ريال أرباح “اتحاد الخليج الأهلية” خلال الربع الأول إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي صبيا 10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال ذي الحجة المحكمة العليا تتحرى رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 4 مدن مجموعة المانحين تبحث مستجدات العمل الإنساني برئاسة السعودية اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث قوة محمد بن سلمان تنعكس على طاولة مفاوضات باريس وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة
أعلنت شركة “اتحاد الخليج الأهلية” للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 28.4 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول 2023م.
وفي وقت سابق، كشفت النشرة الإحصائية التي أصدرتها هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، للربع الأول لعام 2023م، عن زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م.
وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.
كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023م، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.