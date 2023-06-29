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29 وظيفة شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
29 وظيفة شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات الهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي جراحة عامة.

– أخصائي المسالك البولية.

– طبيب أخصائي طوارئ.

– طبيب مقيم/ باطنة.

– طبيب مقيم/ الطب المهني.

– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب مقيم/ جراحة.

– طبيب مقيم/ عناية مركزة.

– طبيب مقيم/ نساء وتوليد.

– أخصائي تمريض.

– ممرض مكافحة العدوى.

– فني تمريض.

– قابلة.

– فني جبس وتجبير.

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.

– مثقف صحي للمريض والأسرة.

– مرمز طبي.

– أخصائي تخدير/ غير طبيب.

– مسؤول المواد الخطرة.

– مهندس أجهزة طبية.

– صيدلي إكلينيكي.

– فني صحة الأسنان.

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي علاج النطق.

– فني إمداد التعقيم.

– أخصائي إمداد التعقيم.

– أخصائي نفسي.

– فني قسطرة القلب.

– أخصائي إسعاف وطوارئ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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