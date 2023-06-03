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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

3 أشخاص اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لإخفاء وترويج المخدرات بتبوك

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
3 أشخاص اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لإخفاء وترويج المخدرات بتبوك
المواطن - واس

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تمكَّنَت شرطة منطقة تبوك – ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة- من القبض على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا شعبيًّا مهجورًا في أحد أحياء مدينة تبوك وكرًا لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزتهم أسلحةٌ ناريةٌ وبيضاءُ وذخيرةٌ حيةٌ وكاميراتُ مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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