3 أشخاص اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لإخفاء وترويج المخدرات بتبوك

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تمكَّنَت شرطة منطقة تبوك – ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة- من القبض على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا شعبيًّا مهجورًا في أحد أحياء مدينة تبوك وكرًا لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزتهم أسلحةٌ ناريةٌ وبيضاءُ وذخيرةٌ حيةٌ وكاميراتُ مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (3) أشخاص لاتخاذهم منزلًا شعبيًا مهجورًا وكراً لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/G5VDQ8g9sV
— الأمن العام (@security_gov) June 7, 2023