3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم البلجيكي إيدين هازارد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

سيناريوهات أمام هازارد

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن هازارد يدرس 3 سيناريوهات حاليًا، ويأتي في مقدمتها قرار اعتزال لعب كرة القدم، إلا أنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “السيناريو الثاني هو عودته إلى بلجيكا من بوابة فريق مولينبيك، الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، وسيسمح له باللعب إلى جانب شقيقه كيليان”.

ويُعد الخيار الثالث أمام هازارد، هو البُعد عن كافة ضغوطات الأندية الكبرى، والانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي يتوقع أن يجذب مزيدًا من النجوم بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه.

وكان النجم البلجيكي قد قرر نهاية شهر ديسمبر الماضي اعتزال اللعب الدولي وهو في الـ32 من عمره، بعد مسيرة من 2008 وحتى 2022، شهدت خوضه 126 مباراة وتسجيله لـ33 هدفًا.

الرحيل عن ريال مدريد

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، ليفقد مستواه المعهود ويبتعد عن التشكيل الأساسي.

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه هذا الصيف، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.