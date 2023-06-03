Icon

استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 Icon ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع Icon ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف Icon جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال Icon خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل Icon كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول Icon 3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد Icon إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية Icon مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن ريال مدريد

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم البلجيكي إيدين هازارد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

سيناريوهات أمام هازارد

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن هازارد يدرس 3 سيناريوهات حاليًا، ويأتي في مقدمتها قرار اعتزال لعب كرة القدم، إلا أنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
لحظة مخيفة.. امرأة تستيقظ داخل النعش خلال جنازتها 

لحظة مخيفة.. امرأة تستيقظ داخل النعش خلال جنازتها 

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “السيناريو الثاني هو عودته إلى بلجيكا من بوابة فريق مولينبيك، الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، وسيسمح له باللعب إلى جانب شقيقه كيليان”.

هازارد
النجم البلجيكي – المصدر besoccer

ويُعد الخيار الثالث أمام هازارد، هو البُعد عن كافة ضغوطات الأندية الكبرى، والانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي يتوقع أن يجذب مزيدًا من النجوم بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه.

وكان النجم البلجيكي قد قرر نهاية شهر ديسمبر الماضي اعتزال اللعب الدولي وهو في الـ32 من عمره، بعد مسيرة من 2008 وحتى 2022، شهدت خوضه 126 مباراة وتسجيله لـ33 هدفًا.

هازارد
النجم البلجيكي – المصدر @fifaworldcup_ar

الرحيل عن ريال مدريد

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، ليفقد مستواه المعهود ويبتعد عن التشكيل الأساسي.

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه هذا الصيف، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.

هازارد
النجم البلجيكي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم