السلطة المحلية بعدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي باليمن 3 حالات تسقط بها الشفعة في نظام المعاملات المدنية صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030 نظام المعاملات المدنية: من يحرس الأشياء مسؤول عما يحدثه من ضرر حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض نظام المعاملات المدنية: عقد المقايضة يصبح بيعًا بشرط إيرباص تحصل على أكبر صفقة طائرات في التاريخ 5 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين في نظام المعاملات المدنية فيصل بن خالد: خدمة الحجاج شرف تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.