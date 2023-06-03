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خلال مدة أقصاها 90 يومًا من صدور النتائج

3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة سبب عدم الأهلية للمستفيد الرئيسي بالبرنامج، من خلال ثلاث خطوات.

وذكرت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق التالي:

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الخطوات

أولا: الدخول على حساب المستفيد في البوابة الالكترونية.

ثانيا: اختيار دراسة الأهلية.

ثالثا: اختيار أسباب عدم أهلية العائل.

وأضافت خدمة المستفيدين أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة في حساب المستفيد، وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية، وذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

دعم شهر يونيو

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وتابع أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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