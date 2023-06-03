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أبها الأدنى حرارة بـ 18 مئوية

3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
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المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدن الدمام والدهناء والصمان أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، فجاءت كالتالي: الدمام والدهناء والصمان 47 مئوية، والخرج وحفر الباطن والأحساء46 مئوية، والرياض ووادي الدواسر 44 مئوية، ومكة المكرمة وشرورة 43 مئوية، وبريدة 42 مئوية،  المجمعة ورفحا 41 مئوية، والمدينة المنورة والدوادمي 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 18 مئوية، والقريات 19مئوية، وطريف 20 مئوية، والباحة والطائف 21 مئوية، وتبوك 23 مئوية، ونجران والعلا 24 مئوية، وحائل وسكاكا 25 مئوية، وعرعر والوجه وبيشة 26 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف تبوك المدينة المنورة حائل القصيم الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

 

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