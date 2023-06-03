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إحالة إلى جهة الاختصاص

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الأقراص الممنوعة بعسير

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الأقراص الممنوعة بعسير
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير على 3 مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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