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حقق اللقب التاسع في تاريخه

3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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حصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على 3 هدايا، وذلك بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي وتتويجه باللقب التاسع في تاريخه.

3 هدايا 

الهدية الأولى وهي مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه حيث تقام ديسمبر المقبل في السعودية.

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أما الهدية الثانية فهي ضمان تعاقد الاتحاد مع صفقات للاعبين أجانب من العيار الثقيل كونه سيشارك في مونديال الأندية، حيث دخل ضمن الترشيحات مؤخرًا كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا والفرنسي كريم بنزيما.

الهدية الثالثة هي ضمان بقاء المدرب البرتغالي نونو سانتو في صفوف العميد بعدما كان ارتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي وتدريب نادي وولفرهامبتون.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، توج لاعبي نادي الاتحاد بلقب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباراة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من عمر المسابقة.

وتسلم أمس اللاعب المصري أحمد حجازي قائد العميد كأس البطولة من يد وزير الرياضة، ثم ذهب للاحتفال بالتتويج بالكأس مع زملائه والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

الاتحاد - ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

وجاءت ترتيب الدوري السعودي كالتالي بعد نهاية الموسم: الاتحاد في الصدارة برصيد 72 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 67 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 59 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 56 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 43 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 36 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 34 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 20 نقطة.

الاتحاد - ترتيب الدوري السعودي

 

 

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