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اللاعب الفرنسي قد لا يستمر مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل

300 مليون دولار تُهدد كيليان مبابي بعدم الانضمام لـ ريال مدريد

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
300 مليون دولار تُهدد كيليان مبابي بعدم الانضمام لـ ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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يحاول نادي ليفربول الإنجليزي، خطف صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ليفربول مستعد لدفع 300 مليون دولار أمريكي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

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وفي حال انتقل مبابي إلى ليفربول بمبلغ 300 مليون دولار سيكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متفوقًا على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي انضم للفريق الباريسي صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

شرط باريس سان جيرمان للتفريط في كيليان مبابي

وفي وقت سابق، كشف الصحفي سانتي أونا عن آخر التطورات وراء مفاوضات الريال مع مبابي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “باريس سان جيرمان حدد شرطه لبيع كيليان مبابي وهو نيل 200 مليون يورو، واللاعب الفرنسي لديه اتفاق للانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2024”.

كيليان مبابي - فرنسا وهولندا

وأضاف أونا: ” مبابي سيغادر باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2023/2024 في حال طلبت منه إدارة باريس الرحيل”.

وتابع: ” باريس سان جيرمان لا ينوي الدخول في مفاوضات حاليًا مع ريال مدريد في انتظار تحرك الفريق الإسباني أولًا، حتى يظل النادي الفرنسي في موضع قوة أثناء المفاوضات”.

وينتظر الريال موافقة لاعب باريس سان جيرمان لإعلان التعاقد معه بمجرد بداية فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل.

ويرفض الريال إنفاق ما يقارب الـ 100 مليون يورو لضم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي أو ضم الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي مفضلين ضم نجم باريس سان جيرمان بدلًا منه.

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