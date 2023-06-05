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31 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في طيران الرياض

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
31 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في طيران الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لشغل 31 وظيفة مختلفة ما بين (الإدارية، التقنية، الفنية، المساندة).

وأوضحت الشركة أن المؤهلات المستهدفة هي كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك برواتب ومزايا تنافسية حيث تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة.

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وظائف طيران الرياض

وقالت الشركة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مدير التجربة الرقمية
– مدير شراكة أعمال الموارد البشرية
– مدير استراتيجية الولاء
– مدير أول تخطيط أعمال الولاء
– مدير الاستدامة
– مدير إدارة مخاطر المؤسسة
– مدير التدقيق
– مسؤول التصميم التنظيمي
– مسؤول خدمات الموظفين
– مدير منتج أنظمة المؤسسة
– مدير أول صيانة المسار
– مدير أول الصيانة الخفيفة
– مدير أول مركز مراقبة الصيانة
– مدير أول التخطيط
– مدير أول الخدمات الفنية للأسطول
– مدير أول تجربة الصالة
– مدير أول تجربة الطيران
– مدير التصميم التنظيمي
– مدير أول الأسطول
– مدير تصميم الصالة والمنتجات
– مدير الثقافة والمشاركة
– مدير المكافآت والأداء
– مدير أول مكتب إدارة المشاريع
– طاقم طائرة (مضيفين ومضيفات)
– مساعد كابتن
– كابتن
– مدير خزينة الشركة

التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– التسويق
– الاقتصاد
– المالية
– المحاسبة
– إدارة المخاطر
– التسويق الرقمي
– تصميم تجربة المستخدم
– علوم البيئة
– الاستدامة
– التصميم التنظيمي
– علم النفس التنظيمي
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة (عام)
– هندسة الطيران
– الهندسة الميكانيكية
– هندسة الإلكترونيات
– الهندسة الكهربائية
– التصميم الجرافيكي
– إدارة المشاريع

طريقة التقديم

وأضافت الشركة أن التقديم متاح حاليًا وينتهي يوم 30 يونيو الجاري، ويمكن التقديم عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (هنا).

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