Icon

الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon 3 متوفين دماغيًّا ينهون معاناة 6 مواطنين من القصور العضوي Icon إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم Icon رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا Icon نيويورك معرضة للغرق لثقل مبانيها Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل Icon القتل قصاصًا لنيبالي أزهق روح مواطن طعنًا في الجوف Icon روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة Icon العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن Icon النصر يستعد للموسم الجديد في اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الربع الأول 2023م

313.5 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
313.5 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة 14.6%.

قد يهمّك أيضاً
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

إحباط تهريب ربع طن من القات بالعارضة

إحباط تهريب ربع طن من القات بالعارضة

قيمة الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%), وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

الصادرات غير البترولية

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليارات ريال، بنسبة (13.3%), في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 28.5 مليار ريال بنسبة (18.0%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة