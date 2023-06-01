313.5 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة 14.6%.

قيمة الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%), وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

الصادرات غير البترولية

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليارات ريال، بنسبة (13.3%), في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 28.5 مليار ريال بنسبة (18.0%).

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