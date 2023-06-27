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32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني تعقيم.

– فني تمريض (عدد 5 وظائف).

– مساعد طبيب أسنان (عدد 3 وظائف).

– فني صحة عامة/ مكافحة عدوى.

– فني عمليات (عدد 6 وظائف).

– فني علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– فني سمعيات.

– فني مختبر/ سحب دم (عدد 3 وظائف).

– فني سكرتارية طبية (عدد 7 وظائف).

– فني تخدير (عدد 3 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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