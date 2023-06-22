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بهدف جمع المعلومات الميدانية

3500 كشاف وجوال يشاركون في مسح مشعري منى وعرفات

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
3500 كشاف وجوال يشاركون في مسح مشعري منى وعرفات
المواطن - واس

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يواصل أكثر من 3500 كشاف وجوال مشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ عملية مسح مشعري منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف إلى المعالم؛ حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

مراحل مسح مشعري منى وعرفات

وأوضح قائد عام المعسكرات سعيد بن محمد أبودهش، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، هي: مرحلة الإعداد والتجهيز؛ حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات؛ لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.

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وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة المسح؛ حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.

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