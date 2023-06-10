399 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة المكرمة غدًا

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تنطلق غدًا الأحد، اختبارات نهاية العام الدراسي وذلك بمحافظات العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، والكامل.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن ما يزيد عن 399 ألف طالب وطالبة، سيؤدون اختبارات نهاية العام في 1471 مدرسة في كل من (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل).
يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التعليم تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث (نهاية العام)، بحيث تكون يوم الـ22 من شهر ذي القعدة الجاري بدلًا من موعدها السابق المحدد في الـ29 من الشهر نفسه نظرًا لظروف موسم الحج.
كما وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي في معهدي وكليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، وذلك تزامنًا مع موسم الحج.