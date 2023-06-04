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4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت حرائق الغابات الهائلة في جميع أنحاء كندا، مما تسبب في عمليات إجلاء جماعية وحرق أكثر من 3.3 ملايين هكتار من الأراضي في ماريلاند أكبر من ولاية بالبلاد، وهذه أبرز 5 أسئلة حول هذه المشكلة.

ما هو موسم حرائق الغابات؟

يمتد موسم حرائق الغابات في كندا عادة من مايو حتى أكتوبر ، فإن مثل هذا الدمار في بداية الموسم نادراً ما يحدث، فبعد شهر واحد، شهدت كندا أكثر مواسم حرائق الغابات تدميراً في التاريخ وأدت درجات الحرارة الشديدة والجفاف الناجم عن تغير المناخ إلى خلق حالة من الصدمة.

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فيما لم تقتصر هذه الأزمة الكندية على مناطق الشمال، بل انتشر الدخان الناتج عن الحرائق عبر جزء كبير من الولايات المتحدة، مما أثر على جودة الهواء للملايين عبر الساحل الشرقي، حيث اشتعلت الحرائق دون وجود أي علامات على توقفها.

4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا

لماذا تحترق كندا؟

الظروف الدافئة والجافة تعد سبباً في إشعال حرائق الغابات، فقد شهدت مناطق كثيرة من كندا، مثل بقية أميركا الشمالية، حرارة قياسية وجفافاً في الفترة الأخيرة مع استمرار تغير المناخ في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ويستمر موسم الحرائق لفترة أطول الآن بسبب تغير المناخ.

كيف بدأت الحرائق في كندا؟

الطقس الجاف الحار يولد المزيد من البرق، وتؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية إلى زيادة برق بنسبة 12% تقريباً، وفي الموسم العادي، تبدأ نصف حرائق الغابات في كندا بالبرق.

Smoke billows upwards from a planned ignition by firefighters tackling the Donnie Creek Complex wildfire south of Fort Nelson, British Columbia, Canada June 3, 2023. B.C. Wildfire Service/Handout via REUTERS.

ما هو مدى سوء الحرائق؟

ووفقاً لنظام معلومات حرائق Wildland الكندية، كان الدمار الناجم عن هذه الحرائق حتى هذه المرحلة من الموسم أسوأ 13 مرة من متوسط 10 سنوات.

ورغم أن حرائق الغابات شائعة في كندا، فمن غير المعتاد أن تشتعل الحرائق في وقت واحد بالشرق والغرب، مما أدى إلى زيادة موارد مكافحة الحرائق وإجبار الحكومة الكندية على إرسال الجيش للمساعدة، ووصل مئات من رجال الإطفاء الأميركيين إلى كندا لتقديم المساعدة وهناك آخرون في الطريق.

واندلع بعض من أسوأ الحرائق في كيبيك بشرق البلاد، واضطُر أكثر من 11 ألفا إلى إخلاء منازلهم في الإقليم.

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