4 خطوات لتحقيق الثراء قبل سن التقاعد

أكد الكاتب والإعلامي فهد الأحمدي أهمية الادخار والاستثمار في الأسهم لتحقيق الثراء وتعزيز الموقف المالي مع مرور الأيام وقبل سن التقاعد.

وقال الأحمدي، في مقال له بصحيفة “الاقتصادية”، بعنوان “خطتك المقبلة للثراء”: “كنت في سن المراهقة حين ذهبت إلى أمريكا لتعلم اللغة الإنجليزية، وحينها كنت أستمع بكثرة لبرامج الراديو الحوارية لتنمية مهاراتي اللغوية”.

وأضاف “كان هناك برنامج اقتصادي يجيب عن أسئلة الناس ويرشدهم إلى كيفية زيادة دخلهم وتنمية مواردهم المالية، وبسرعة لاحظت أن معظم الأسئلة تتعلق بقضيتين رئيستين “لا نهتم بهما كثيرا في مجتمعنا المحلي”:

الثراء قبل سن التقاعد

الأولى: كيف أصبح ثريا قبل سن التقاعد؟ والثانية: كيف أجمع أقساط الجامعة لأطفالي حين يكبرون؟

وكانت النصيحة تتضمن دائما الخطوات التالية:

* قرر أولا حجم الثروة التي تريدها في المستقبل، والمبلغ الذي تستطيع توفيره هذه الأيام.

* استثمر “المبلغ” في أسهم الشركات الكبيرة أو ضعه في صندوق استثماري أثبت ربحيته في آخر عشرة أعوام.

* أضف إلى الصندوق قسطا شهريا من راتبك، أو اشتر به مزيدا من الأسهم كل شهر.

* وحين تقرر تنفيذ هذه الخطة، نفذها بشكل صارم ودائم “ولا تسحب منها لأي سبب” حتى تصل إلى سـن التقاعد أو يصل أبناؤك إلى سن الشباب..

البدء في تطبيق الخطة

وتابع الأحمدي “تطبيق هذه الخطة كفيل بجعلك ثريا بحسب الأعوام التي تملكها قبل سن التقاعد”.

وقال “أنا شخصيا أعرف رجل أعمال وضع 300 ألف ريال في ثلاثة صناديق خاصة بالأسهم “وهذا أولا مع ثانيا”. “أما ثالثا” فقد فوض البنك باستقطاع خمسة آلاف ريال من دخله الشهري تضاف إلى هذه الصناديق لمصلحة أطفاله بعـد 15 عاماً “وهذا رابعاً”!.

وتابع “إن تقيد بهذه الخطة سيصبح لديه 5،522،946 ريالا بعـد 15عاما. أما لو نفذها قبل 30 عاماً من تقاعده سترتفع أرباحه إلى 45،948،240 ريالا!.. وبالطبع سيقول أحدهم، “ولكن ليس كل الناس يستطيعون ادخار خمسة آلاف ريال في الشهر كصديقك رجل الأعمال”.

أهمية الادخار والاستثمار

وواصل الكاتب بقوله “ولأن هذا صحيح، سأخفض الادخار الشهري إلى ألف ريال فقط.. في هذه الحال سينال أكثر من ثلاثة ملايين “بعد 15 عاما”، وأكثر من 25 مليوناً “بعد 30 عاماً”.

ولاحظ أن هذه الأرباح تحقـقت بفضل متوسط ارتفاع سنوي قدره 15 في المائة في سوق الأسهم. وهذا الرقم يعد صغيرا مقارنة بـ39 في المائة ارتفعت فيها السوق “نهاية 2007” و27 في المائة “نهاية 2009” و25.5 في المائة “نهاية 2013” و30 في المائة “نهاية2021”.

الالتزام والصبر

وأكد الكاتب بقوله “المهم فعلا هو التزامك، وصبرك في تنفيذ هذه الخطة. التزامك بالاستقطاع الشهري وعدم السحب من الرصيد حتى لو اضطررت إلى دخول السجن، وصبرك لأن الأرباح تنمو بطريقة مركبة، وتتضاعف بحجم أكبر في آخر الأعوام، “وهذا سر الفرق الكبير في الأرباح بين 15 و30 عاما”.

وختم الكاتب بقوله “نصيحتي لك هي أن تذهب غدا إلى البنك لتنفيذ هذه الخطة. فأفضل وقت لتنفيذها كان يوم تسلمك أول راتب، أما ثاني أفضل وقت فهو اليوم التالي لقراءتك هذا المقال”.