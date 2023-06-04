4 خطوات لنقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد عبر مساند

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حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وإجراءات نقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد.
– يتم رفع الطلب من قبل شركة الاستقدام
– من خلال منصة مساند يدخل صاحب العمل ويعرض تفاصيل الطلب ويتمم عملية الدفع ويرفق ما يثبت قدرته المالية
– بعد التأكد من أهلية العامل يتم تسليمه لصاحب العمل وتبدأ فترة التجربة
– رفع طلب نقل الخدمات وزيارة الجوازات لإتمام عملية النقل
في سياق متصل، كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأعمار المسموح بها لإصدار تأشيرات استقدام العمالة.
وأوضحت مساند عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب ألا يقل عمر الأعزب أو العزباء عن 24 سنة، مؤكدة أنه سيتم رفض الطلب في حال عدم مطابقته لضوابط الاستقدام المُعتمدة.