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تسجيل 147 حالة إجهاد حراري 

4 عوامل وراء زيادة شعور الحجاج بالحرارة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
4 عوامل وراء زيادة شعور الحجاج بالحرارة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أسباب ارتفاع الشعور بالحرارة لدى الحجاج.

وقال القحطاني خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية: إن المؤثرات الخارجية والجانب الصحي والبدانة وملابس الحاج ضمن أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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وتابع: أن السمة السائدة في حج هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في فترة الظهيرة.

147 حالة إجهاد حراري

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد (147) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة.

وأهابت الوزارة بجميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة.

تجنب الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.

 

 

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